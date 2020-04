Ledige stillinger hos Chr. Thams fagskole

Vi har ledig inntil 100 % fast stilling som faglærer innen Elkraft.



Elkraft er et 3- årig deltidsstudium med felles 1.år, og påfølgende et 2.og 3. år der studentene deles inn i ulike fordypninger.



Tiltredelse etter nærmere avtale, men senest 01.08.2020.



Dersom du ønsker å være med på å utvikle fagskoleutdanning tilpasset dagens krav fra store og små institusjoner, i et godt arbeidsmiljø, kan dette være jobben for deg.



Kontaktperson:

Avdelingsleder Chr. Thams fagskole, Rune Wiggen, Tlf. 924 09 004

Rektor Anne Lise Kirkholt, Tlf. 976 17 039

Søknadsfrist : 13.04.2020

Klikk her for mer informasjon